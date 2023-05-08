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8 мая, 08:48

Песков: Главы МЧС и Курганской области доложили Путину о ситуации с пожарами

Глава Курганской области Вадим Шумков, а также руководитель МЧС Александр Куренков доложили президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с пожарами в этом регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"И Куренков, и Шумков прямо там, с места пожаров доложили ситуацию президенту по телефону. Проинформировали о том, что происходит, какие потенциальные угрозы, какие меры принимаются для защиты людей и их собственности", — сказал Песков в ходе брифинга.

Он напомнил, что Куренков отправился в Курганскую область, где вместе с главой региона посетил наиболее пожароопасные места.

Число погибших при пожарах под Курганом возросло до шести

Число погибших при пожарах под Курганом возросло до шести

Напомним, из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. Для борьбы со стихией в регионе увеличена группировка сил. Сегодня утром в области удалось локализовать большинство пожаров, а восемь очагов смогли потушить.

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МЧС РФ

Александр Юнашев
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