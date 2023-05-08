Песков: Главы МЧС и Курганской области доложили Путину о ситуации с пожарами
Глава Курганской области Вадим Шумков, а также руководитель МЧС Александр Куренков доложили президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с пожарами в этом регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"И Куренков, и Шумков прямо там, с места пожаров доложили ситуацию президенту по телефону. Проинформировали о том, что происходит, какие потенциальные угрозы, какие меры принимаются для защиты людей и их собственности", — сказал Песков в ходе брифинга.
Он напомнил, что Куренков отправился в Курганскую область, где вместе с главой региона посетил наиболее пожароопасные места.
Напомним, из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. Для борьбы со стихией в регионе увеличена группировка сил. Сегодня утром в области удалось локализовать большинство пожаров, а восемь очагов смогли потушить.
МЧС РФ