Песков: Главы МЧС и Курганской области доложили Путину о ситуации с пожарами

Глава Курганской области Вадим Шумков, а также руководитель МЧС Александр Куренков доложили президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с пожарами в этом регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"И Куренков, и Шумков прямо там, с места пожаров доложили ситуацию президенту по телефону. Проинформировали о том, что происходит, какие потенциальные угрозы, какие меры принимаются для защиты людей и их собственности", — сказал Песков в ходе брифинга.