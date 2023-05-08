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8 мая, 07:02

Число погибших при пожарах под Курганом возросло до шести

Шесть человек погибло и 14 пострадало из-за пожаров в Курганской области

При пожарах в Курганской области погибло шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"К настоящему моменту в регионе при пожарах погибли шесть человек, ещё 14 получили различные травмы", — говорится в сообщении.

Указывается, что пострадавшие в большей степени получили ожоговые травмы. Их госпитализировали.

В Сети появились страшные кадры горящих домов в Курганской области

В Сети появились страшные кадры горящих домов в Курганской области

Напомним, из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. По данным на 7 мая погибших было трое. Для борьбы со стихией в регионе увеличена группировка сил. Сегодня утром в области удалось локализовать большинство пожаров, а восемь очагов смогли потушить.

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Shutterstock / YuryKara

Светлана Оперук
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