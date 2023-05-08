Число погибших при пожарах под Курганом возросло до шести
Шесть человек погибло и 14 пострадало из-за пожаров в Курганской области
При пожарах в Курганской области погибло шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
"К настоящему моменту в регионе при пожарах погибли шесть человек, ещё 14 получили различные травмы", — говорится в сообщении.
Указывается, что пострадавшие в большей степени получили ожоговые травмы. Их госпитализировали.
Напомним, из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. По данным на 7 мая погибших было трое. Для борьбы со стихией в регионе увеличена группировка сил. Сегодня утром в области удалось локализовать большинство пожаров, а восемь очагов смогли потушить.
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