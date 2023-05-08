Число погибших при пожарах под Курганом возросло до шести

При пожарах в Курганской области погибло шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"К настоящему моменту в регионе при пожарах погибли шесть человек, ещё 14 получили различные травмы", — говорится в сообщении.