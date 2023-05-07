В Курганской области при пожаре погибло три человека

Как минимум три человека погибли при пожарах в Курганской области 7 мая. По данным регионального управления Следственного комитета, точное число жертв ещё выясняется. По факту трагедии следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

"По данным следствия, распространение пожара стало возможным по причине возможной халатности со стороны ответственных должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности в наступивший пожароопасный период", — говорится в сообщении СУ СК.

Следственно-оперативные группы в данный момент работают на местах, в помощь им выехала группа опытных следователей-криминалистов. Следствием будут проводиться пожарно-технические и другие необходимые судебные экспертизы для установления истинных причин возгорания. Затем эксперты оценят действия (бездействие) должностных лиц по профилактике и предупреждению пожаров.