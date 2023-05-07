Под Курганом пожар охватил школу и 20 жилых домов
ТАСС: Школа и 20 жилых домов загорелись в деревне Юлдус Курганской области
Школа и 20 жилых домов загорелись в результате масштабного природного пожара в деревне Юлдус Курганской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Спасатели приступили к экстренной эвакуации местных жителей, борьбе с огнём сильно мешает шквалистый ветер.
"Проводится экстренная эвакуация", — сообщил агентству представитель экстренных служб.
Напомним, ранее в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Так, в Кетовском муниципальном округе от огня пострадала деревня Логоушка. Сгорело более 100 строений, погибла женщина. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В лесах Курганской области с 28 апреля введён режим чрезвычайной ситуации. А 1 мая к тушению пожаров МЧС привлекло авиацию.
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