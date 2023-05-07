Под Курганом пожар охватил школу и 20 жилых домов

Школа и 20 жилых домов загорелись в результате масштабного природного пожара в деревне Юлдус Курганской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Спасатели приступили к экстренной эвакуации местных жителей, борьбе с огнём сильно мешает шквалистый ветер.