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7 мая, 15:52

Под Курганом пожар охватил школу и 20 жилых домов

ТАСС: Школа и 20 жилых домов загорелись в деревне Юлдус Курганской области

Школа и 20 жилых домов загорелись в результате масштабного природного пожара в деревне Юлдус Курганской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Спасатели приступили к экстренной эвакуации местных жителей, борьбе с огнём сильно мешает шквалистый ветер.

"Проводится экстренная эвакуация", — сообщил агентству представитель экстренных служб.

В Курганской области из-за угрозы задымления эвакуируют несколько деревень

В Курганской области из-за угрозы задымления эвакуируют несколько деревень

Напомним, ранее в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Так, в Кетовском муниципальном округе от огня пострадала деревня Логоушка. Сгорело более 100 строений, погибла женщина. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В лесах Курганской области с 28 апреля введён режим чрезвычайной ситуации. А 1 мая к тушению пожаров МЧС привлекло авиацию.

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VK / "Типичный Курган"

Наталья Исакова
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