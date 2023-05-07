В Курганской области из-за угрозы задымления эвакуируют несколько деревень
В Курганской области проводится превентивная эвакуация жителей нескольких населённых пунктов и близлежащих садовых товариществ. Это связано с угрозой задымления, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
"В связи с угрозой задымления населённых пунктов в превентивных целях организована эвакуация жителей деревни Редькино, деревни Плоской, деревни Сладкокарасинское, а также микрорайона Тополя и посёлков Увал и Смолино в пригороде Кургана и близлежащих СНТ", — заявили в ведомстве.
Огонь угрожает жителям населённых пунктов в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана.
Напомним, ранее в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Так, в Кетовском муниципальном округе от огня пострадала деревня Логоушка. Сгорело более 100 строений, погибла женщина. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В лесах Курганской области с 28 апреля введён режим чрезвычайной ситуации. А 1 мая к тушению пожаров МЧС привлекло авиацию.
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