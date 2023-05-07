В Курганской области из-за угрозы задымления эвакуируют несколько деревень

В Курганской области проводится превентивная эвакуация жителей нескольких населённых пунктов и близлежащих садовых товариществ. Это связано с угрозой задымления, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

"В связи с угрозой задымления населённых пунктов в превентивных целях организована эвакуация жителей деревни Редькино, деревни Плоской, деревни Сладкокарасинское, а также микрорайона Тополя и посёлков Увал и Смолино в пригороде Кургана и близлежащих СНТ", — заявили в ведомстве.