МЧС: Под Курганом эвакуируют жителей деревни Белый Яр из-за природного пожара

Жителей деревни Белый Яр в Курганской области эвакуировали из-за природного пожара. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

"В Курганской области пожарно-спасательные подразделения защищают деревню Белый Яр Кетовского муниципального округа от ландшафтного пожара... В превентивных мерах принято решение об эвакуации жителей Белого Яра", — говорится в сообщении.

В регионе сейчас сильный порывистый ветер со скоростью свыше 16 м/с и аномальная жара — плюс 28 градусов. Из-за этого есть угроза распространения огня. В его ликвидации задействованы 57 человек и 13 единиц техники, добавили в ведомстве.