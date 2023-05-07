МЧС: Под Курганом эвакуируют жителей деревни Белый Яр из-за природного пожара
Природный пожар в Курганской области неподалёку от Белого Яра. Обложка © VK / "Типичный Курган"
Жителей деревни Белый Яр в Курганской области эвакуировали из-за природного пожара. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МЧС России по региону.
"В Курганской области пожарно-спасательные подразделения защищают деревню Белый Яр Кетовского муниципального округа от ландшафтного пожара... В превентивных мерах принято решение об эвакуации жителей Белого Яра", — говорится в сообщении.
В регионе сейчас сильный порывистый ветер со скоростью свыше 16 м/с и аномальная жара — плюс 28 градусов. Из-за этого есть угроза распространения огня. В его ликвидации задействованы 57 человек и 13 единиц техники, добавили в ведомстве.
Напомним, ранее в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Так, в Кетовском муниципальном округе от огня пострадала деревня Логоушка. Сгорело более 100 строений, погибла женщина. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В лесах Курганской области с 28 апреля введён режим чрезвычайной ситуации. А 1 мая к тушению пожаров МЧС привлекло авиацию.