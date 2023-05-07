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7 мая, 07:26

В Свердловской области локализовали пожар у пороховых складов

В Свердловской области локализован пожар в районе двух складов с порохом у посёлка Первомайский. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Борьба с пожарами в Свердловской области. Видео от МЧС РФ.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось остановить распространение огня в районе посёлка Первомайский Режевского городского округа, где из-за перехода лесного пожара на строения огнём было уничтожено два складских помещения общей площадью 960 квадратных метров. Пожар локализован, огнеборцы проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 гектаров", — рассказали в региональном главке ведомства.

Всего за сутки в области удалось локализовать 15 возгораний, восемь пожаров полностью ликвидировали. В регионе продолжают полыхать 53 лесных пожара, огнём охвачено более 33 тысяч гектаров леса.

Пострадавших среди гражданского населения и участников тушения пожаров нет, подчеркнули в МЧС.

Жители города Берёзовского отправились тушить лесные пожары в Свердловской области

Жители города Берёзовского отправились тушить лесные пожары в Свердловской области

Как сообщал Лайф, 6 мая в Свердловской области загорелись склады с порохом. Жителей посёлка Первомайский эвакуировали. Власти Режевского района ввели режим ЧС, а губернатор региона Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь.

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МЧС РФ

Андрей Григорьев
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