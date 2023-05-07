В Свердловской области локализовали пожар у пороховых складов

В Свердловской области локализован пожар в районе двух складов с порохом у посёлка Первомайский. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Борьба с пожарами в Свердловской области. Видео от МЧС РФ.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось остановить распространение огня в районе посёлка Первомайский Режевского городского округа, где из-за перехода лесного пожара на строения огнём было уничтожено два складских помещения общей площадью 960 квадратных метров. Пожар локализован, огнеборцы проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 гектаров", — рассказали в региональном главке ведомства.

Всего за сутки в области удалось локализовать 15 возгораний, восемь пожаров полностью ликвидировали. В регионе продолжают полыхать 53 лесных пожара, огнём охвачено более 33 тысяч гектаров леса.