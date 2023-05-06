В Свердловской области загорелись склады с порохом

В Свердловской области из-за лесного пожара загорелись склады с порохом, огонь может перекинуться и на другие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В посёлке Первомайский от перехода лесного пожара произошло возгорание двух складов с порохом. Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох", — приводит агентство слова источника.

Теперь жителей посёлка Первомайский готовят к эвакуации. Там живёт около 400 человек. МЧС разослало предупреждения о происходящем через мобильные сети.

Склады принадлежат компании "Гефест-М", на каждом до 20 тонн пороха.