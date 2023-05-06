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6 мая, 18:20

В Свердловской области загорелись склады с порохом

В Свердловской области из-за лесного пожара загорелись склады с порохом, огонь может перекинуться и на другие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В посёлке Первомайский от перехода лесного пожара произошло возгорание двух складов с порохом. Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох", — приводит агентство слова источника.

Теперь жителей посёлка Первомайский готовят к эвакуации. Там живёт около 400 человек. МЧС разослало предупреждения о происходящем через мобильные сети.

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Склады принадлежат компании "Гефест-М", на каждом до 20 тонн пороха.

Ранее Лайф писал, что пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева Свердловской области. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов. В результате возгорания погибло два человека и сгорело более сотни домов.

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МЧС РФ

Андрей Григорьев
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