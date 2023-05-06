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6 мая, 13:36

Под Тюменью задействовали авиацию в борьбе с масштабным пожаром

Крупный пожар в тюменском селе Успенка повредил четыре строения

Четыре строения было повреждено во время природного пожара в Успенке Тюменской области, говорится в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Кадры с тушения пожара в Успенке Тюменской области. Видео © Telegram / МЧС Тюменская область

"Село Успенка работает авиация: Ил-76 МЧС России и два вертолёта с водосливными устройствами. Огнём повреждено четыре строения", — указано в сообщении.

По данным региональных властей, в ряде населённых пунктов совершается эвакуация местных жителей. В частности, речь идёт о посёлках Муллаши, Ушакова и Речкина. В регионе буйствует 10 ландшафтных пожаров на общей площади порядка двух тысяч гектаров.

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Ранее Лайф сообщал, что пожар в Успенке был локализован на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на более чем тысячи жилых домов.

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Кадр из видео Telegram / МЧС Тюменская область

Наталья Исакова
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