Под Тюменью задействовали авиацию в борьбе с масштабным пожаром

Четыре строения было повреждено во время природного пожара в Успенке Тюменской области, говорится в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Кадры с тушения пожара в Успенке Тюменской области. Видео © Telegram / МЧС Тюменская область

"Село Успенка работает авиация: Ил-76 МЧС России и два вертолёта с водосливными устройствами. Огнём повреждено четыре строения", — указано в сообщении.

По данным региональных властей, в ряде населённых пунктов совершается эвакуация местных жителей. В частности, речь идёт о посёлках Муллаши, Ушакова и Речкина. В регионе буйствует 10 ландшафтных пожаров на общей площади порядка двух тысяч гектаров.