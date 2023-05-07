Жители города Берёзовского отправились тушить лесные пожары в Свердловской области

Объединиться для борьбы с пожарами ранее призывал местных жителей свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он попросил граждан о помощи. Как видно на кадрах, для этих целей собрались как мужчины, так и женщины. Возгорания зафиксированы недалеко от посёлков Монетный, Ключевск, Островное, Солнечный и Зелёный Дол. Огонь подступает к ним со стороны Асбеста и Режа.