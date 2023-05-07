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7 мая, 05:52

Жители города Берёзовского отправились тушить лесные пожары в Свердловской области

В Свердловской области полсотни волонтёров собрались для борьбы с пожарами

Полсотни волонтёров собрались в Берёзовском Свердловской области, чтобы отправиться тушить лесные пожары. Об этом сообщил телеграм-канал Е1.ru.

Волонтёры собрались для борьбы с лесными пожарами в Свердловской области. Видео © Telegram / Е1.ru

Объединиться для борьбы с пожарами ранее призывал местных жителей свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он попросил граждан о помощи. Как видно на кадрах, для этих целей собрались как мужчины, так и женщины. Возгорания зафиксированы недалеко от посёлков Монетный, Ключевск, Островное, Солнечный и Зелёный Дол. Огонь подступает к ним со стороны Асбеста и Режа.

Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 33 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 33 тысяч гектаров

Ранее Лайф писал, что в Свердловской области загорелись склады с порохом. Жителей посёлка Первомайский эвакуируют. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС. Власти Режевского района ввели режим ЧС, а губернатор региона Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь.

Обложка ©

Telegram / Е1.ru

Светлана Оперук
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