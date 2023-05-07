Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 33 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Свердловской области по состоянию на конец субботы составила, по уточнённым данным, более 33 тысяч гектаров. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, борьбу со стихией ведут 2,5 тысячи человек.
"Группировка специалистов, ведущих борьбу с природными пожарами на Среднем Урале, увеличена до 2,5 тысячи человек, в тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники. На конец дня 6 мая в Свердловской области действовало 53 лесных пожара, огнём охвачено более 33 тысяч гектаров леса", — сказано в сообщении.
В департаменте сообщили, что наиболее крупные пожары продолжаются в Артёмовском, Талицком районах, где горит более четырёх тысяч гектаров леса, в Режевском городском округе — почти шесть тысяч гектаров. В Тугулымском районе — три пожара на общей площади пять тысяч гектаров.
Возгорания также зафиксированы в Асбестовском, Берёзовском, Верхотурском, Сосьвинском районах и на территории ГО Верхняя Пышма. Для ликвидации пламени привлечены вертолёты МЧС и Минобороны.
Ранее Лайф писал, что в Свердловской области загорелись склады с порохом. Жителей посёлка Первомайский эвакуируют. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС. Власти Режевского района ввели режим ЧС, а губернатор региона Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь.