Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 33 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Свердловской области по состоянию на конец субботы составила, по уточнённым данным, более 33 тысяч гектаров. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, борьбу со стихией ведут 2,5 тысячи человек.

"Группировка специалистов, ведущих борьбу с природными пожарами на Среднем Урале, увеличена до 2,5 тысячи человек, в тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники. На конец дня 6 мая в Свердловской области действовало 53 лесных пожара, огнём охвачено более 33 тысяч гектаров леса", — сказано в сообщении.

В департаменте сообщили, что наиболее крупные пожары продолжаются в Артёмовском, Талицком районах, где горит более четырёх тысяч гектаров леса, в Режевском городском округе — почти шесть тысяч гектаров. В Тугулымском районе — три пожара на общей площади пять тысяч гектаров.