Пожарный пострадал при тушении складов с порохом под Екатеринбургом
Пожарный пострадал при тушении пожара в Свердловской области, он госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.
"В горбольницу доставлен для оказания медицинской помощи работник пожарной части с предварительным диагнозом "отравление угарным газом". Повреждений и порчи огнём имущества граждан также не зафиксировано", — сказано в сообщении.
По данным регионального ГУ МЧС РФ, пожарным удалось спасти от возгорания три складских строения, однако два склада уничтожены огнём. Также известно, что эвакуировано 400 человек из 15 соседних жилых домов в посёлке Первомайский. Дорогу, где разгорелся пожар, перекрыли.
Ранее Лайф писал, что в Свердловской области загорелись склады с порохом. Жителей посёлка Первомайский эвакуируют. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС. Власти Режевского района ввели режим ЧС, а губернатор региона Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь.