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7 мая, 00:46

Пожарный пострадал при тушении складов с порохом под Екатеринбургом

Пожарный пострадал при тушении пожара в Свердловской области, он госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.

"В горбольницу доставлен для оказания медицинской помощи работник пожарной части с предварительным диагнозом "отравление угарным газом". Повреждений и порчи огнём имущества граждан также не зафиксировано", — сказано в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, пожарным удалось спасти от возгорания три складских строения, однако два склада уничтожены огнём. Также известно, что эвакуировано 400 человек из 15 соседних жилых домов в посёлке Первомайский. Дорогу, где разгорелся пожар, перекрыли.

В Свердловской области площадь пожаров достигла 20 тысяч гектаров

В Свердловской области площадь пожаров достигла 20 тысяч гектаров

Ранее Лайф писал, что в Свердловской области загорелись склады с порохом. Жителей посёлка Первомайский эвакуируют. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС. Власти Режевского района ввели режим ЧС, а губернатор региона Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь.

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t.me / E1.ru | Новости Екатеринбурга

Оксана Попова
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