Пожарный пострадал при тушении складов с порохом под Екатеринбургом

Пожарный пострадал при тушении пожара в Свердловской области, он госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.

"В горбольницу доставлен для оказания медицинской помощи работник пожарной части с предварительным диагнозом "отравление угарным газом". Повреждений и порчи огнём имущества граждан также не зафиксировано", — сказано в сообщении.