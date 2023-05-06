В МЧС подтвердили возгорание на пороховом складе в Свердловской области

В ГУ МЧС России по Свердловской области подтвердили информацию о крупном пожаре в посёлке Первомайский Режевского городского округа, куда огонь на склады с порохом перешёл из леса.

"В результате перехода лесного пожара произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня", — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 20:27 мск. Уточняется, что, по предварительной информации, пострадавших нет.