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6 мая, 19:20

В МЧС подтвердили возгорание на пороховом складе в Свердловской области

В ГУ МЧС России по Свердловской области подтвердили информацию о крупном пожаре в посёлке Первомайский Режевского городского округа, куда огонь на склады с порохом перешёл из леса.

"В результате перехода лесного пожара произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня", — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 20:27 мск. Уточняется, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

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Ранее Лайф писал, что в Свердловской области загорелись склады с порохом. Жителей посёлка Первомайский готовят к эвакуации. Там живёт около 400 человек.

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t.me / Новости Екатеринбурга

Арина Родионова
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