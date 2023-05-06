Куйвашев запросил федеральную помощь из-за критической ситуации с лесными пожарами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с лесными пожарами в регионе критической. Он сообщил, что власти запросили федеральную помощь для борьбы со стихией.

Мощные лесные пожары на территории Свердловской области. Видео © t.me / E1.ru | Новости Екатеринбурга

"В регионе критическая ситуация с пожарами. <…> К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много. Мы запросили федеральную помощь. С завтрашнего утра в области будут работать самолёты МЧС, вертолёты Минобороны, Росгвардии и "Авиалесохраны", — приводит его слова телеграм-канал "Свердловский пул".