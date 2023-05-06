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6 мая, 20:00

Куйвашев запросил федеральную помощь из-за критической ситуации с лесными пожарами

Свердловский губернатор назвал ситуацию с лесными пожарами в регионе критической

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с лесными пожарами в регионе критической. Он сообщил, что власти запросили федеральную помощь для борьбы со стихией.

Мощные лесные пожары на территории Свердловской области. Видео © t.me / E1.ru | Новости Екатеринбурга

"В регионе критическая ситуация с пожарами. <…> К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много. Мы запросили федеральную помощь. С завтрашнего утра в области будут работать самолёты МЧС, вертолёты Минобороны, Росгвардии и "Авиалесохраны", — приводит его слова телеграм-канал "Свердловский пул".

По его словам, данная ситуация усугубляется из-за малоснежной зимы, аномально жаркой весны и сильного ветра. Кроме этого, он также попросил жителей о помощи, в первую очередь взрослых мужчин на автомобилях для подвоза воды и оборудования. Главы городов должны назначить место сбора волонтёров и провести инструктаж.

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Ранее Лайф писал, что в Свердловской области загорелись склады с порохом. Жителей посёлка Первомайский эвакуируют. Там живёт около 400 человек. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС. Власти Режевского района ввели режим ЧС.

Обложка ©

t.me / Свердловская область

Оксана Попова
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