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6 мая, 19:38

Муниципалитет в Свердловской области ввёл режим ЧС из-за пожара на складах с порохом

В Режевском округе под Екатеринбургом, где горят склады с порохом, ввели режим ЧС

Власти Режевского района Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за возгорания на складах с порохом. Об этом сообщил глава городского округа Иван Карташов.

"На территории Режевского городского округа с 23:30 [21:30 мск] 6 мая 2023 года введён режим чрезвычайной ситуации", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

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Ранее Лайф писал, что в Свердловской области загорелись склады с порохом. Жителей посёлка Первомайский эвакуируют. Там живёт около 400 человек. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС.

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t.me / E1.ru | Новости Екатеринбурга

Оксана Попова
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