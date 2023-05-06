Начата эвакуация жителей посёлка Первомайский после пожара на складах с порохом

В посёлке Первомайский Свердловской области, где горят склады с порохом из-за лесного пожара, начата эвакуация людей. Об этом сообщил глава Режевского городского округа Иван Карташов.

Лесной пожар в посёлке Первомайский Свердловской области. Видео © t.me / E1.ru | Новости Екатеринбурга

"Начата эвакуация жителей посёлка Первомайский. Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте", — написал он в соцсети "ВКонтакте".