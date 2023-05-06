Начата эвакуация жителей посёлка Первомайский после пожара на складах с порохом
В Свердловской области начали эвакуацию после пожара на складах с порохом
В посёлке Первомайский Свердловской области, где горят склады с порохом из-за лесного пожара, начата эвакуация людей. Об этом сообщил глава Режевского городского округа Иван Карташов.
Лесной пожар в посёлке Первомайский Свердловской области. Видео © t.me / E1.ru | Новости Екатеринбурга
"Начата эвакуация жителей посёлка Первомайский. Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
Площадь пожара устанавливается, к его ликвидации привлекается 50 человек и 14 единиц техники. Известно, что в посёлке развёрнут оперативный штаб.
В конце апреля пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева Свердловской области. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов. В результате возгорания погибло два человека и сгорело более сотни домов. Сегодня в посёлке Первомайский из-за лесного пожара загорелись склады с порохом. Огонь угрожает соседним помещениям.