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6 мая, 19:20

Начата эвакуация жителей посёлка Первомайский после пожара на складах с порохом

В Свердловской области начали эвакуацию после пожара на складах с порохом

В посёлке Первомайский Свердловской области, где горят склады с порохом из-за лесного пожара, начата эвакуация людей. Об этом сообщил глава Режевского городского округа Иван Карташов.

Лесной пожар в посёлке Первомайский Свердловской области. Видео © t.me / E1.ru | Новости Екатеринбурга

"Начата эвакуация жителей посёлка Первомайский. Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

Площадь пожара устанавливается, к его ликвидации привлекается 50 человек и 14 единиц техники. Известно, что в посёлке развёрнут оперативный штаб.

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В конце апреля пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева Свердловской области. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов. В результате возгорания погибло два человека и сгорело более сотни домов. Сегодня в посёлке Первомайский из-за лесного пожара загорелись склады с порохом. Огонь угрожает соседним помещениям.

Обложка ©

t.me / E1.ru | Новости Екатеринбурга

Оксана Попова
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