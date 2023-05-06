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6 мая, 20:33

В Свердловской области площадь пожаров достигла 20 тысяч гектаров

В Свердловской области общая площадь пожаров достигла 20 тысяч гектаров. Об этом в телеграм-канале "Свердловский пул" сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

"Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдохнуть по-другому. Прошёл только первый день майских праздников — и уже вся область горит. 20 тысяч гектаров! В регионе критическая ситуация", — заявил Куйвашев.

Он также пообещал, что всех нарушителей будут штрафовать по максимуму: взыскать с последних могут до двух миллионов рублей.

Куйвашев запросил федеральную помощь из-за критической ситуации с лесными пожарами

Куйвашев запросил федеральную помощь из-за критической ситуации с лесными пожарами

Напомним, в посёлке Первомайский Свердловской области, где горят склады с порохом из-за лесного пожара, началась эвакуация людей. Ранее Лайф писал, что там загорелись склады с порохом. В посёлке Первомайский проживает около 400 человек. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС. Власти Режевского района ввели режим ЧС.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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