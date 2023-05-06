В Свердловской области площадь пожаров достигла 20 тысяч гектаров

В Свердловской области общая площадь пожаров достигла 20 тысяч гектаров. Об этом в телеграм-канале "Свердловский пул" сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

"Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдохнуть по-другому. Прошёл только первый день майских праздников — и уже вся область горит. 20 тысяч гектаров! В регионе критическая ситуация", — заявил Куйвашев.