На территории всей Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров
На территории всей Курганской области решено ввести режим чрезвычайной ситуации на фоне полыхающих там природных пожаров. Об этом сообщили власти региона.
"С 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введён режим ЧС", — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Там уточнили, что соответствующее постановление подписано губернатором региона. По информации местных властей, в областную клиническую больницу уже доставлено шесть пациентов с ожогами.
Напомним, ранее в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Так, в Кетовском муниципальном округе от огня пострадала деревня Логоушка. Сгорело более 100 строений, погибла женщина. Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
ГУ МЧС по Курганской области