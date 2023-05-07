На территории всей Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

На территории всей Курганской области решено ввести режим чрезвычайной ситуации на фоне полыхающих там природных пожаров. Об этом сообщили власти региона.

"С 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введён режим ЧС", — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там уточнили, что соответствующее постановление подписано губернатором региона. По информации местных властей, в областную клиническую больницу уже доставлено шесть пациентов с ожогами.