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7 мая, 18:19

На территории всей Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

На территории всей Курганской области решено ввести режим чрезвычайной ситуации на фоне полыхающих там природных пожаров. Об этом сообщили власти региона.

"С 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введён режим ЧС", — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там уточнили, что соответствующее постановление подписано губернатором региона. По информации местных властей, в областную клиническую больницу уже доставлено шесть пациентов с ожогами.

Под Курганом пожар охватил школу и 20 жилых домов

Под Курганом пожар охватил школу и 20 жилых домов

Напомним, ранее в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Так, в Кетовском муниципальном округе от огня пострадала деревня Логоушка. Сгорело более 100 строений, погибла женщина. Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

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ГУ МЧС по Курганской области

Андрей Григорьев
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