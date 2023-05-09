В Екатеринбурге местные жители жалуются на сильный смог и запах гари

Екатеринбург окутал смог от лесных пожаров, что стало заметно с восходом солнца. Как пишет телеграм-канал Ural Mash, в дыму оказались улицы всех населённых пунктов в радиусе 100 километров от центра. По данным МЧС, пришедший с севера дым рассеется к первой половине завтрашнего дня.

Смог, охвативший Екатеринбург. Видео © t.me / Ural Mash

"Это посёлок Ключевск. Его не видно из-за дыма", — рассказал на видео один из местных жителей.