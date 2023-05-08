Регион

Уведомления отключены

8 мая, 07:15

Площадь лесных пожаров в Свердловской области достигла более 54 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Свердловской области по состоянию на утро понедельника, 8 мая, составляет более 54 тысяч гектаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В регионе ликвидировано десять возгораний на площади более четырёх тысяч гектаров. Всего на Среднем Урале на 09:00 (07:00 мск) огнём охвачено более 54 157 га леса — действует 64 пожара, из них 16 локализовано", — указано в сообщении.

Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 33 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 33 тысяч гектаров

В ликвидации возгораний задействовано более 4,8 тысячи специалистов. Кроме того, к тушению пожаров привлекли авиацию и волонтёров. Также сообщается, что удалось остановить распространение огня в нескольких населённых пунктах, в том числе в Асбесте, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Реже.

Ранее Лайф писал о том, что 6 мая в Свердловской области загорелись склады с порохом. Жителей посёлка Первомайский эвакуировали. Власти Режевского района ввели режим ЧС, а губернатор региона Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь. Утром 7 мая стало известно, что пожар у пороховых складов локализовали.

МЧС: Обстановка с пожарами в Свердловской области стабилизируется

МЧС: Обстановка с пожарами в Свердловской области стабилизируется

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров