Площадь лесных пожаров в Свердловской области достигла более 54 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Свердловской области по состоянию на утро понедельника, 8 мая, составляет более 54 тысяч гектаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В регионе ликвидировано десять возгораний на площади более четырёх тысяч гектаров. Всего на Среднем Урале на 09:00 (07:00 мск) огнём охвачено более 54 157 га леса — действует 64 пожара, из них 16 локализовано", — указано в сообщении.