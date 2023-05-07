МЧС: Обстановка с пожарами в Свердловской области стабилизируется

В Свердловской области стабилизируется обстановка с пожарами. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, участники тушения ликвидировали угрозу распространения огня на населённые пункты.

Пожары в Свердловской области. Видео © Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК

"Борьбу с огнём продолжают 2802 человека и 537 единиц техники, в том числе 437 человек личного состава и 98 единиц спецтехники МЧС России", — сказано в сообщении.