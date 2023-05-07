МЧС: Обстановка с пожарами в Свердловской области стабилизируется
В Свердловской области стабилизируется обстановка с пожарами. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, участники тушения ликвидировали угрозу распространения огня на населённые пункты.
Пожары в Свердловской области. Видео © Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК
"Борьбу с огнём продолжают 2802 человека и 537 единиц техники, в том числе 437 человек личного состава и 98 единиц спецтехники МЧС России", — сказано в сообщении.
Там также добавили, что на очаги пожаров 48 раз сбросили воду, её общий объём составил 300 тонн. По данным МЧС, работы по тушению пожаров и ликвидации их последствий проводят круглосуточно.
Ранее Лайф писал о том, что 6 мая в Свердловской области загорелись склады с порохом. Жителей посёлка Первомайский эвакуировали. Власти Режевского района ввели режим ЧС, а губернатор региона Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь. Для борьбы с пожарами собрались полсотни волонтёров. Утром 7 мая стало известно, что пожар у пороховых складов локализовали.
Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК