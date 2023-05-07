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7 мая, 16:49

МЧС: Обстановка с пожарами в Свердловской области стабилизируется

В Свердловской области стабилизируется обстановка с пожарами. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, участники тушения ликвидировали угрозу распространения огня на населённые пункты.

Пожары в Свердловской области. Видео © Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК

"Борьбу с огнём продолжают 2802 человека и 537 единиц техники, в том числе 437 человек личного состава и 98 единиц спецтехники МЧС России", — сказано в сообщении.

Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 33 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 33 тысяч гектаров

Там также добавили, что на очаги пожаров 48 раз сбросили воду, её общий объём составил 300 тонн. По данным МЧС, работы по тушению пожаров и ликвидации их последствий проводят круглосуточно.

Ранее Лайф писал о том, что 6 мая в Свердловской области загорелись склады с порохом. Жителей посёлка Первомайский эвакуировали. Власти Режевского района ввели режим ЧС, а губернатор региона Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь. Для борьбы с пожарами собрались полсотни волонтёров. Утром 7 мая стало известно, что пожар у пороховых складов локализовали.

Обложка ©

Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК

Илья Суриков
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