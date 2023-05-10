Названа возможная причина страшных пожаров в Курганской области

Несколько крупных пожаров в Курганской области могли вспыхнуть из-за короткого замыкания во время обрыва линий электропередачи. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Как предварительно установлено, из-за сильного ветра произошли перехлёсты и обрывы ЛЭП, которые привели к коротким замыканиям и последующим возгораниям. Выясняется, почему электроэнергия не была отключена, когда поднялся ветер", — пояснил собеседник.