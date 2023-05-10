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10 мая, 07:17

Названа возможная причина страшных пожаров в Курганской области

Причиной пожаров в Курганской области могли стать короткие замыкания на ЛЭП

Несколько крупных пожаров в Курганской области могли вспыхнуть из-за короткого замыкания во время обрыва линий электропередачи. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Как предварительно установлено, из-за сильного ветра произошли перехлёсты и обрывы ЛЭП, которые привели к коротким замыканиям и последующим возгораниям. Выясняется, почему электроэнергия не была отключена, когда поднялся ветер", — пояснил собеседник.

Сейчас в регионе потушены все пожары, угрожавшие городам и посёлкам области, добавили в МЧС РФ. От огня спасено свыше 20 тысяч домов и 214 объектов инфраструктуры.

Семьям погибших при пожарах в Курганской области выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при пожарах в Курганской области выплатят по миллиону рублей

Напомним, в Курганской области разгорелись лесные пожары, из-за которых пришлось вводить режим ЧС. Накануне большинство возгораний удалось локализовать, с восемью очагами огнеборцы справились полностью. Угроза дальнейшего распространения огня на посёлки была снята. Известно о 21 погибшем.

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МЧС России

Татьяна Миссуми
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