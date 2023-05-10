Названа возможная причина страшных пожаров в Курганской области
Причиной пожаров в Курганской области могли стать короткие замыкания на ЛЭП
Несколько крупных пожаров в Курганской области могли вспыхнуть из-за короткого замыкания во время обрыва линий электропередачи. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Как предварительно установлено, из-за сильного ветра произошли перехлёсты и обрывы ЛЭП, которые привели к коротким замыканиям и последующим возгораниям. Выясняется, почему электроэнергия не была отключена, когда поднялся ветер", — пояснил собеседник.
Сейчас в регионе потушены все пожары, угрожавшие городам и посёлкам области, добавили в МЧС РФ. От огня спасено свыше 20 тысяч домов и 214 объектов инфраструктуры.
Напомним, в Курганской области разгорелись лесные пожары, из-за которых пришлось вводить режим ЧС. Накануне большинство возгораний удалось локализовать, с восемью очагами огнеборцы справились полностью. Угроза дальнейшего распространения огня на посёлки была снята. Известно о 21 погибшем.