Два самолёта ищут пропавшую у места крушения "Титаника" подлодку с туристами

На поиски подводного аппарата, пропавшего в Атлантическом океане вблизи места крушения "Титаника", направлено два самолёта США и Канады. Об этом сообщили в американской береговой охране.

В поиске участвует американский военно-транспортный самолёт C-170 и канадский противолодочный самолёт P-8 Poseidon. Пропавшую подлодку также ищет исследовательское судно Polar Prince. Поисковая операция проходит примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США.

Как уже сообщал Лайф, в Атлантическом океане у места крушения "Титаника" пропала подлодка с туристами. Переставшая выходить на связь субмарина принадлежит компании OceanGate Expedition, которая недавно анонсировала очередную экспедицию к обломкам. Стоимость участия в такой экскурсии составляет около 125 тысяч долларов с человека (свыше 10 миллионов рублей).