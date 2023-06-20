Экс-сотрудник МЧС объяснил, что могло произойти с батискафом, отправившимся к "Титанику"

Батискаф, отправившийся к обломкам "Титаника" и переставший выходить на связь, не может всплыть из-за рельефа дна или технической неисправности. Таким мнением поделился бывший замглавы МЧС России, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.

"Можно рассматривать две причины того, что батискаф остался на дне. Первая — это неисправность в системе воздушного вытеснения балласта, которая делает невозможным всплытие, делает невозможным создание положительной плавучести", — сказал он.

Второй причиной возможной трагедии он назвал неудачное место, куда мог опуститься аппарат, а потом застрять там из-за неровностей и выступов дна. Специалист заметил, что батискаф не имеет возможностей горизонтального управления движением, поэтому любой неверный манёвр мог привести к подобной ситуации.

Вице-адмирал в запасе, доктор технических наук Тенгиз Борисов, возглавлявший в 1992–1994 годах Комитет по проведению подводных работ особого назначения при Правительстве России, считает, что у пассажиров аппарата практически нет шансов на спасение. В беседе с телеканалом "Звезда" он напомнил, что в мире отсутствуют технологии, которые могут поднять объект с глубины 20 тысяч футов.