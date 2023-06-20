Экс-сотрудник МЧС объяснил, что могло произойти с батискафом, отправившимся к "Титанику"
Экс-замглавы МЧС Фалеев заявил, что пропавший батискаф застрял возле "Титаника"
Батискаф, отправившийся к обломкам "Титаника" и переставший выходить на связь, не может всплыть из-за рельефа дна или технической неисправности. Таким мнением поделился бывший замглавы МЧС России, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.
"Можно рассматривать две причины того, что батискаф остался на дне. Первая — это неисправность в системе воздушного вытеснения балласта, которая делает невозможным всплытие, делает невозможным создание положительной плавучести", — сказал он.
Второй причиной возможной трагедии он назвал неудачное место, куда мог опуститься аппарат, а потом застрять там из-за неровностей и выступов дна. Специалист заметил, что батискаф не имеет возможностей горизонтального управления движением, поэтому любой неверный манёвр мог привести к подобной ситуации.
Вице-адмирал в запасе, доктор технических наук Тенгиз Борисов, возглавлявший в 1992–1994 годах Комитет по проведению подводных работ особого назначения при Правительстве России, считает, что у пассажиров аппарата практически нет шансов на спасение. В беседе с телеканалом "Звезда" он напомнил, что в мире отсутствуют технологии, которые могут поднять объект с глубины 20 тысяч футов.
"У нас таких технологий нет, чтобы можно было с такой глубины поднять батискаф. И очень сильно сомневаюсь, что у них такие технологии есть. Обнаружить объект можно. Хотя это достаточно сложная задача. По факту сложности колоссальные", — пояснил вице-адмирал.
Напомним, подлодка с туристами пропала в Атлантическом океане у места крушения "Титаника". Она могла застрять в его обломках. Субмарина принадлежит компании OceanGate Expeditions. Стоимость участия в такой экспедиции к затонувшему кораблю составляет около 125 тысяч долларов. CNN сообщал, что на судне находится пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Один из предполагаемых членов экипажа батискафа, пропавшего во время экспедиции в район крушения "Титаника", вышел на связь. Он заявил, что с ним всё в порядке, но не уточнил, где находится.
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