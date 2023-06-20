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20 июня, 06:39

Один из членов экипажа подлодки, пропавшей у места крушения "Титаника", вышел на связь

Irish Sun: Член экипажа пропавшего в Атлантике батискафа вышел на связь

Один из членов экипажа батискафа, пропавшего во время экспедиции в район крушения "Титаника", вышел на связь. Ирландский исследователь Рори Голден сообщил, что с ним всё в порядке, и попросил не беспокоиться, пишет газета Irish Sun.

Голден также попросил не думать о том, кто ещё может находиться на борту подлодки, отметив, что это не очень тактично. Он обратился ко всем, кто переживал за него и пытался связаться, поблагодарив и добавив, что спасатели уже направляются на помощь команде.

"Наши возможности... по выходу в Интернет ограничены, чтобы сохранить пропускную способность для скоординированных усилий, которые предпринимаются, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду", — написал исследователь в соцсетях.

Одним из пассажиров пропавшей у места крушения "Титаника" подлодки оказался миллиардер

Одним из пассажиров пропавшей у места крушения "Титаника" подлодки оказался миллиардер

Напомним, подлодка с туристами пропала в Атлантическом океане у места крушения "Титаника". Она могла застрять в его обломках. Известно, что субмарина принадлежит компании OceanGate Expeditions. Совсем недавно она анонсировала очередную экспедицию к обломкам, стоимость участия в которой составляет около 125 тысяч долларов. CNN сообщал, что на судне находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хамиш Хардинг.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Hendrik Schmidt

Николь Вербер
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