Один из членов экипажа подлодки, пропавшей у места крушения "Титаника", вышел на связь

Один из членов экипажа батискафа, пропавшего во время экспедиции в район крушения "Титаника", вышел на связь. Ирландский исследователь Рори Голден сообщил, что с ним всё в порядке, и попросил не беспокоиться, пишет газета Irish Sun.

Голден также попросил не думать о том, кто ещё может находиться на борту подлодки, отметив, что это не очень тактично. Он обратился ко всем, кто переживал за него и пытался связаться, поблагодарив и добавив, что спасатели уже направляются на помощь команде.