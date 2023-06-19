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19 июня, 15:41

На Волге теплоход столкнулся с лодкой, погиб мужчина

В Марий Эл моторная лодка столкнулась с теплоходом-толкачом на реке Волге. В результате погиб один человек, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Произошло столкновение моторной лодки и теплохода-толкача. В результате столкновения один мужчина получил травмы и утонул, второй мужчина был спасён", — сказано в сообщении ведомства.

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Unsplash

Илья Суриков
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