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18 июня, 23:11

Круизный теплоход "Павел Бажов" снят с мели под Астраханью

Круизный теплоход "Павел Бажов" снят с мели в Астраханской области. Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, для снятия были привлечены буксиры.

Судно сняли с мели в 00:25 по московскому времени. В результате инцидента никто не пострадал. Также известно, что теплоход не получил никаких повреждений.

Появилось видео с теплохода, который 13 часов стоит на мели на Волге

Появилось видео с теплохода, который 13 часов стоит на мели на Волге

Как сообщалось ранее, на борту теплохода находятся 193 пассажира и 60 членов экипажа. Он шёл из Казани в Астрахань по Волге и сел на мель в районе села Чёрный Яр.

Обложка ©

vk.com / Теплоход "Павел Бажов": речные круизы

Оксана Попова
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