Круизный теплоход "Павел Бажов" снят с мели под Астраханью
Круизный теплоход "Павел Бажов" снят с мели в Астраханской области. Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, для снятия были привлечены буксиры.
Судно сняли с мели в 00:25 по московскому времени. В результате инцидента никто не пострадал. Также известно, что теплоход не получил никаких повреждений.
Как сообщалось ранее, на борту теплохода находятся 193 пассажира и 60 членов экипажа. Он шёл из Казани в Астрахань по Волге и сел на мель в районе села Чёрный Яр.
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