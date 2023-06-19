Круизный теплоход "Павел Бажов" снят с мели под Астраханью

Круизный теплоход "Павел Бажов" снят с мели в Астраханской области. Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, для снятия были привлечены буксиры.

Судно сняли с мели в 00:25 по московскому времени. В результате инцидента никто не пострадал. Также известно, что теплоход не получил никаких повреждений.