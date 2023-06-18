Теплоход с 193 пассажирами на борту сел на мель на Волге
SHOT: Круизный теплоход "Павел Бажов" сел на мель в Астраханской области
Круизный теплоход "Павел Бажов" сел на мель в Астраханской области. На его борту находятся 193 пассажира и 60 членов экипажа, сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, судно двигалось из Казани в Астрахань по Волге. ЧП произошло в районе села Чёрный Яр. Всё случилось минувшей ночью, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас теплоход пытаются снять с мели.
Ранее Лайф писал, что на реке Волге между шлюзами село на мель судно "Илья Муромец". В общей сложности теплоход пробыл на мели около пяти часов. На его борту находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа.