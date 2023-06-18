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18 июня, 08:43

Теплоход с 193 пассажирами на борту сел на мель на Волге

SHOT: Круизный теплоход "Павел Бажов" сел на мель в Астраханской области

Круизный теплоход "Павел Бажов" сел на мель в Астраханской области. На его борту находятся 193 пассажира и 60 членов экипажа, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, судно двигалось из Казани в Астрахань по Волге. ЧП произошло в районе села Чёрный Яр. Всё случилось минувшей ночью, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас теплоход пытаются снять с мели.

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Ранее Лайф писал, что на реке Волге между шлюзами село на мель судно "Илья Муромец". В общей сложности теплоход пробыл на мели около пяти часов. На его борту находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа.

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Vk / Теплоход "Павел Бажов"

Иван Косицын
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