Теплоход "Илья Муромец" с 113 пассажирами сняли с мели в Нижегородской области
Пассажирский теплоход "Илья Муромец" был снят с мели в городе Городец Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.
Теплоход "Илья Муромец" сняли с мели в Нижегородской области. Видео © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура
"Судно сняли с мели", — говорится в сообщении.
Таким образом, в общей сложности теплоход пробыл на мели около пяти часов. При этом на его борту всё это время находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа.
Как уже рассказывал Лайф, 7 мая около 14:00 на реке Волге между шлюзами село на мель пассажирское судно "Илья Муромец". По данному факту прокуратура уже организовала проверку.
Telegram / Приволжская транспортная прокуратура