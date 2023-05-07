Теплоход "Илья Муромец" с 113 пассажирами сняли с мели в Нижегородской области

Пассажирский теплоход "Илья Муромец" был снят с мели в городе Городец Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

Теплоход "Илья Муромец" сняли с мели в Нижегородской области. Видео © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

"Судно сняли с мели", — говорится в сообщении.

Таким образом, в общей сложности теплоход пробыл на мели около пяти часов. При этом на его борту всё это время находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа.