"Мы дрейфуем": Во Владивостоке паром сломался, едва отойдя от берега

Жители острова Попова застряли во Владивостоке из-за сломавшегося парома. ЧП случилось, едва судно отошло с пассажирами от пирса вокзала прибрежных сообщений. Спустя какое-то время людей пересадили на катер и отправили во Владивосток, где им пришлось искать ночлег у родственников и друзей.

Сломался паром, вышедший из Владивостока на остров Попова. Видео © Newsbox24.tv

На видео, опубликованном в соцсети, одна из жительниц острова Попова показывает паром, на котором находится, и водную гладь вокруг.

"Мы дрейфуем", — поясняет автор видео.

По данным пресс-службы мэрии, причины поломки неизвестны. Было задействовано судно на воздушной подушке.

"Вчера произошла техническая поломка, сегодня паром уже починили. Пассажиры, кто хотел, смогли утром добраться до Попова на воздушной подушке. В обед паром пойдёт с острова по расписанию", — цитирует "Комсомольская правда – Владивосток" пресс-службу мэрии.