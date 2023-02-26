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26 февраля, 03:54

"Мы дрейфуем": Во Владивостоке паром сломался, едва отойдя от берега

Во Владивостоке сломался паром с жителями острова Попова

Жители острова Попова застряли во Владивостоке из-за сломавшегося парома. ЧП случилось, едва судно отошло с пассажирами от пирса вокзала прибрежных сообщений. Спустя какое-то время людей пересадили на катер и отправили во Владивосток, где им пришлось искать ночлег у родственников и друзей.

Сломался паром, вышедший из Владивостока на остров Попова. Видео © Newsbox24.tv

На видео, опубликованном в соцсети, одна из жительниц острова Попова показывает паром, на котором находится, и водную гладь вокруг.

"Мы дрейфуем", — поясняет автор видео.

По данным пресс-службы мэрии, причины поломки неизвестны. Было задействовано судно на воздушной подушке.

"Вчера произошла техническая поломка, сегодня паром уже починили. Пассажиры, кто хотел, смогли утром добраться до Попова на воздушной подушке. В обед паром пойдёт с острова по расписанию", — цитирует "Комсомольская правда – Владивосток" пресс-службу мэрии.

В сахалинском порту перекрыли утечку метана с судна

В сахалинском порту перекрыли утечку метана с судна

Ранее экипаж парома "Сахалин-8" спас моряков с китайского судна Yong Xing 56. Последнее, перед тем как лечь в дрейф, следовало из КНР в порт Ванино, находящийся в Татарском проливе.

Обложка ©

Newsbox24.tv

Анатолий Симоненко
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