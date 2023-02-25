В сахалинском порту перекрыли утечку метана с судна

В порту Корсакова специалисты перекрыли утечку газа с судна и занялись снятием проблемного контейнера с борта. Об этом сообщили власти Сахалинской области.

Ликвидация утечки метана из контейнера в порту Корсакова. Видео © Telegram / sakhgov

"Оперативным штабом был разработан план, осуществлялась приливка водой и разбор ближайших контейнеров. Это позволило ликвидировать утечку и начать операцию по спуску контейнера", — заявила глава областного агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна Михеева.

Когда контейнер спустят с судна, будет решаться вопрос о том, проводить ремонтные работы или перекачивать газ в другую ёмкость.