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25 февраля, 04:49

В сахалинском порту перекрыли утечку метана с судна

В порту Корсакова специалисты перекрыли утечку газа с судна и занялись снятием проблемного контейнера с борта. Об этом сообщили власти Сахалинской области.

Ликвидация утечки метана из контейнера в порту Корсакова. Видео © Telegram / sakhgov

"Оперативным штабом был разработан план, осуществлялась приливка водой и разбор ближайших контейнеров. Это позволило ликвидировать утечку и начать операцию по спуску контейнера", — заявила глава областного агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна Михеева.

Когда контейнер спустят с судна, будет решаться вопрос о том, проводить ремонтные работы или перекачивать газ в другую ёмкость.

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Напомним, утечка произошла из 20-тонной ёмкости, которая находилась на борту контейнеровоза "Феско Татарстан". С судна эвакуировали экипаж из 17 человек. Газ выходил из подрывного клапана.

Обложка ©

Telegram / sakhgov

Андрей Григорьев
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