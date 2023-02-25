В порту на Сахалине обнаружена утечка метана с судна

В северном порту Корсакова с борта контейнеровоза "Феско Татарстан" эвакуировали экипаж из 17 человек из-за обнаруженной утечки метана. Он выходит из подрывного клапана ёмкости объёмом 20 тонн. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

На судне расположена одна цистерна с газом, её окружают пустые контейнеры. На данный момент территория оцеплена.

"Заинтересованные ведомства оповещены и выехали на место. Владелец груза уведомлен. Ветер северо-восточный (по направлению от Корсакова). Пострадавших нет. Ведётся наблюдение", — отчитались в МЧС.

Ёмкость с метаном расположена на верхней палубе судна. Выгрузить её нельзя по соображениям безопасности. Ветер уносит газ в залив Анива. От места происшествия до ближайших жилых домов — порядка одного километра. Сейчас на месте происшествия 13 человек и пять единиц техники, из них шесть сотрудников МЧС и две единицы техники ведомства. Туда выехали специалисты ГК "Айленд Дженерал Сервисес", чтобы осмотреть ёмкость и решить, каким способом ликвидировать утечку.