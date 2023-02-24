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23 февраля, 23:37

Экипаж парома "Сахалин-8" спас людей с китайского судна

Экипаж парома "Сахалин-8" спас моряков с китайского судна Yong Xing 56. Оно направлялось из КНР в порт Ванино, что в Татарском проливе, и задрейфовало. 23 февраля примерно в 75 километрах от пункта назначения, с места аварии поступил сигнал бедствия.

"Судно следовало из Китая (Huanghua) в Ванино. В 22.30 (сах) от ОД МСПЦ Южно-Сахалинск поступило сообщение о том,что в 20.05 (сах) 23.02.2023 аварийное судно "YONG XING 56" подал сигнал бедствия. В 20.10 (сах), выполнявший рейс в Ванино паром Сахалин-8, направился к аварийному судну для снятия экипажа", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Сахалинской области.

На судне, по данным ведомства, находился 21 человек, все — граждане Китая. В медицинской помощи они не нуждались, запас воды и продуктов питания был. В МЧС уточнили, что разлива топлива вокруг судна не наблюдалось. Причиной аварии послужила пробоина, которую Yong Xing 56 получил во льдах, после чего и начал тонуть.

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Ранее Лайф писал, что были спасены члены экипажа сухогруза, переломившегося у берегов Новороссийска. Seamark потерпел крушение в Чёрном море у берегов Краснодарского края.

Обложка ©

ГУ МЧС России по Сахалинской области

Арина Родионова
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