Спасены члены экипажа сухогруза, переломившегося у берегов Новороссийска

Экипаж сухогруза Seamark, потерпевшего крушение в Чёрном море у берегов Краснодарского края, спасён. Об этом сообщили в МЧС РФ.

"В настоящее время все одиннадцать членов экипажа подняты на спасательные суда. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — приводит сообщение ведомства ТАСС.