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21 февраля, 12:43

Спасены члены экипажа сухогруза, переломившегося у берегов Новороссийска

Экипаж сухогруза Seamark, потерпевшего крушение в Чёрном море у берегов Краснодарского края, спасён. Об этом сообщили в МЧС РФ.

"В настоящее время все одиннадцать членов экипажа подняты на спасательные суда. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

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Напомним, ранее сообщалось, что сухогруз Seamark под флагом Коморских Островов переломился напополам и тонет в Чёрном море. По данным Лайфа, экипаж целиком состоит из россиян.

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ТАСС / Сергей Коньков

Никита Никонов
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