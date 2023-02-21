Сухогруз с людьми на борту переломился и тонет у берегов Новороссийска
У берегов Новороссийска терпит бедствие сухогруз Seamark — судно, шедшее под флагом Коморских островов, переломилось напополам и тонет. На борту находилось 11 человек, все — граждане РФ. Об этом Лайфу сообщил источник.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохих погодных условий, на место выдвинулись спасатели. Судьба экипажа выясняется. В распоряжении Лайфа оказалось видео, которое у места крушения сухогруза сняли очевидцы.
Сухогруз с людьми на борту переломился и тонет у берегов Краснодарского края. Видео © LIFE
По данным Росморречфлота, сухогруз перевозил 3,5 тысячи тонн мраморной крошки.
Ранее Лайф сообщал, что в Японии затонул сухогруз "Сэйрю", перевозивший 2200 тонн известняка. Два человека пропали без вести.
LIFE