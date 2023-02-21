Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 12:18

Сухогруз с людьми на борту переломился и тонет у берегов Новороссийска

У берегов Новороссийска терпит бедствие сухогруз Seamark — судно, шедшее под флагом Коморских островов, переломилось напополам и тонет. На борту находилось 11 человек, все — граждане РФ. Об этом Лайфу сообщил источник.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохих погодных условий, на место выдвинулись спасатели. Судьба экипажа выясняется. В распоряжении Лайфа оказалось видео, которое у места крушения сухогруза сняли очевидцы.

Сухогруз с людьми на борту переломился и тонет у берегов Краснодарского края. Видео © LIFE

По данным Росморречфлота, сухогруз перевозил 3,5 тысячи тонн мраморной крошки.

Yonhap: Рыболовное судно опрокинулось у берегов Южной Кореи, девять человек пропали

Yonhap: Рыболовное судно опрокинулось у берегов Южной Кореи, девять человек пропали

Ранее Лайф сообщал, что в Японии затонул сухогруз "Сэйрю", перевозивший 2200 тонн известняка. Два человека пропали без вести.

Обложка ©

LIFE

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров