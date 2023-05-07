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7 мая, 13:46

Теплоход с пассажирами на борту сел на мель на Волге

Прокуратура начала проверку после посадки на мель теплохода "Илья Муромец" на Волге

В городе Городце Нижегородской области на подходе к берегу сел на мель пассажирский теплоход "Илья Муромец", говорится на сайте Приволжской транспортной прокуратуры. По данному факту ведомство проводит проверку.

"На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. К месту происшествия выдвинулся буксир "Волжского пароходства", — уточнили в прокуратуре.

Пострадавших, по данным ведомства, нет. На место происшествия уже выехал заместитель нижегородского транспортного прокурора.

В Астраханской области два судна сели на мель

В Астраханской области два судна сели на мель

Ранее Лайф рассказывал об инциденте во Владивостоке, где сломался паром. Всё произошло, когда судно с пассажирами только-только отошло от пирса вокзала прибрежных сообщений. В итоге жители острова Попова застряли в городе и не смогли попасть домой.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Наталья Исакова
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