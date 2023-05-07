Теплоход с пассажирами на борту сел на мель на Волге
Прокуратура начала проверку после посадки на мель теплохода "Илья Муромец" на Волге
В городе Городце Нижегородской области на подходе к берегу сел на мель пассажирский теплоход "Илья Муромец", говорится на сайте Приволжской транспортной прокуратуры. По данному факту ведомство проводит проверку.
"На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. К месту происшествия выдвинулся буксир "Волжского пароходства", — уточнили в прокуратуре.
Пострадавших, по данным ведомства, нет. На место происшествия уже выехал заместитель нижегородского транспортного прокурора.
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ТАСС / Владимир Смирнов