В Астраханской области два судна сели на мель

В Волго-Каспийском морском судоходном канале два судна сели на мель. Как сообщили в ГУ МЧС России по Астраханской области, один из теплоходов получил пробоину корпуса 50х50.

"На 170-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сели на мель теплоход "Назмехр" (груз — соль полторы тысячи тонн и шесть грузовых автомобилей) и теплоход "Тиам" (без груза)", — отмечается в сообщении ведомства.

К счастью, никто из экипажа не пострадал. Также нет загрязнений акватории и отсутствует угроза затопления. Судоходство не нарушено.