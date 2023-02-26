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26 февраля, 14:45

В Астраханской области два судна сели на мель

Два теплохода сели на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале

В Волго-Каспийском морском судоходном канале два судна сели на мель. Как сообщили в ГУ МЧС России по Астраханской области, один из теплоходов получил пробоину корпуса 50х50.

"На 170-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сели на мель теплоход "Назмехр" (груз — соль полторы тысячи тонн и шесть грузовых автомобилей) и теплоход "Тиам" (без груза)", — отмечается в сообщении ведомства.

К счастью, никто из экипажа не пострадал. Также нет загрязнений акватории и отсутствует угроза затопления. Судоходство не нарушено.

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Обложка ©

Fleetphoto.ru / Basketdron

Николь Вербер
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