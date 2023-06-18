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18 июня, 07:02

Стала известна судьба пассажиров и экипажа загоревшегося парома на Филиппинах

Спасатели эвакуировали 132 человека с загоревшегося парома на Филиппинах

<p>Пожар на филиппинском пароме. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ladywarior73/status/1670274070116548608?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ladywarior73</a></p>

Пожар на филиппинском пароме. Обложка © Twitter / ladywarior73

Спасатели успешно эвакуировали 132 человека с загоревшегося парома в море. Об этом сообщил специалист по снижению риска бедствий и управлению провинцией Бохоль Энтони Дамалерио.

"На борту судна находились 60 членов экипажа и 72 пассажира, все они были обнаружены и спасены", сказал он в разговоре с газетой Manila Bulletin.

Эвакуированных доставили в здание аэровокзала, где в дальнейшем с ними поговорят представители судоходной компании Kho Shipping Lines. Дамалерио добавил, что пассажиры и члены экипажа не получили серьёзных травм. Сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего.

Иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье, пострадало два человека

Иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье, пострадало два человека

Напомним, сегодня утром стало известно, что у берегов Филиппин загорелся паром. Изначально сообщалось, что на его борту находится 120 пассажиров.

Светлана Оперук
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