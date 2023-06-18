Стала известна судьба пассажиров и экипажа загоревшегося парома на Филиппинах

Спасатели успешно эвакуировали 132 человека с загоревшегося парома в море. Об этом сообщил специалист по снижению риска бедствий и управлению провинцией Бохоль Энтони Дамалерио.

"На борту судна находились 60 членов экипажа и 72 пассажира, все они были обнаружены и спасены", — сказал он в разговоре с газетой Manila Bulletin.

Эвакуированных доставили в здание аэровокзала, где в дальнейшем с ними поговорят представители судоходной компании Kho Shipping Lines. Дамалерио добавил, что пассажиры и члены экипажа не получили серьёзных травм. Сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего.