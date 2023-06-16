Иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье, пострадало два человека

Пожар произошёл в машинном отделении на иностранном сухогрузе в акватории Японского моря в 85 км южнее от города Находка. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Информация поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 9:55 (3:55 мск). Сухогруз следует из Китая в порт Восточный, на борту находится 24 члена экипажа. Пострадали двое — их эвакуировали и сейчас везут на берег.

Спасатели отслеживают судно при помощи ресурса Marine Trafic. Ситуация находится на контроле.