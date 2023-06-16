Регион

Уведомления отключены

16 июня, 03:34

Иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье, пострадало два человека

Пожар произошёл в машинном отделении на иностранном сухогрузе в акватории Японского моря в 85 км южнее от города Находка. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Информация поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 9:55 (3:55 мск). Сухогруз следует из Китая в порт Восточный, на борту находится 24 члена экипажа. Пострадали двое — их эвакуировали и сейчас везут на берег.

Спасатели отслеживают судно при помощи ресурса Marine Trafic. Ситуация находится на контроле.

Названа причина столкновения танкеров на Лене

Названа причина столкновения танкеров на Лене

Ранее Лайф рассказывал, что в Египте яхта сгорела во время катания британских туристов. По данным СМИ, как минимум трое британцев числились пропавшими без вести после ЧП.

Обложка ©

t.me / Vostochnyport

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров