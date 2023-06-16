Иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье, пострадало два человека
Пожар произошёл в машинном отделении на иностранном сухогрузе в акватории Японского моря в 85 км южнее от города Находка. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Информация поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 9:55 (3:55 мск). Сухогруз следует из Китая в порт Восточный, на борту находится 24 члена экипажа. Пострадали двое — их эвакуировали и сейчас везут на берег.
Спасатели отслеживают судно при помощи ресурса Marine Trafic. Ситуация находится на контроле.
Ранее Лайф рассказывал, что в Египте яхта сгорела во время катания британских туристов. По данным СМИ, как минимум трое британцев числились пропавшими без вести после ЧП.
t.me / Vostochnyport