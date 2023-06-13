Названа причина столкновения танкеров на Лене

Предварительной причиной столкновения двух нефтеналивных теплоходов на реке Лене названо нарушение правил судовождения. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба правительства Иркутской области по итогам заседания комиссии по ЧС.

Согласно медосвидетельствованию, капитан одного из танкеров был в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял его помощник. Кроме того, указывается, что в результате столкновения произошла утечка бензина в реку. Губернатор региона Игорь Кобзев заявил в ходе заседания о необходимости проведения мониторинга воды по всем населённым пунктам вниз по течению, где это произошло.