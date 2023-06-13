Названа причина столкновения танкеров на Лене
Иркутские власти: Капитан одного из столкнувшихся на реке Лене танкеров был пьян
Предварительной причиной столкновения двух нефтеналивных теплоходов на реке Лене названо нарушение правил судовождения. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба правительства Иркутской области по итогам заседания комиссии по ЧС.
Танкер, который столкнулся с другим судном на реке Лене. Видео © LIFE
"Предварительная причина происшествия — нарушение правил судовождения, рассказал Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев", — говорится в сообщении.
Согласно медосвидетельствованию, капитан одного из танкеров был в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял его помощник. Кроме того, указывается, что в результате столкновения произошла утечка бензина в реку. Губернатор региона Игорь Кобзев заявил в ходе заседания о необходимости проведения мониторинга воды по всем населённым пунктам вниз по течению, где это произошло.
"Это посёлки Алексеевск, Воронежский, Салтыков, Алымовка, Никулина, Банщикова, Чечуйск, Юбилейный и другие. До получения анализов населению стоит ограничить купание в реке. Руководителем ликвидации ЧС назначен Кирилл Викторович Свистелин (глава Киренского района. — Прим. Лайфа)", — сказал Кобзев.
Напомним, вечером 12 июня на реке Лене в Иркутской области столкнулось два танкера, в результате чего в воду попал бензин из повреждённой цистерны. Инцидент произошёл в районе посёлка Алексеевск. Как рассказали в СК, столкнулись ТР-901 и ТР-900 "Ерофей Хабаров". Первый находился на ремонте, а второй перевозил свыше 830 тонн нефти. В Киренском районе власти ввели режим ЧС.
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