Момент столкновения двух танкеров на реке Лене попал на видео

Момент столкновения двух танкеров на реке Лене в Иркутской области снял на видео один из сотрудников судна, которое стояло на ремонте в порту. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

Момент столкновения двух танкеров на реке Лене в Иркутской области. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что носовая часть судна, перевозившего боле 830 тонн бензина, ударилась о кормовую часть второго танкера. В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал, однако часть топлива вылилась в воду. Сейчас на месте происшествия работают следователи.