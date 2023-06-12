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12 июня, 18:44

Момент столкновения двух танкеров на реке Лене попал на видео

Момент столкновения двух танкеров на реке Лене в Иркутской области снял на видео один из сотрудников судна, которое стояло на ремонте в порту. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

Момент столкновения двух танкеров на реке Лене в Иркутской области. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что носовая часть судна, перевозившего боле 830 тонн бензина, ударилась о кормовую часть второго танкера. В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал, однако часть топлива вылилась в воду. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

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Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл в районе посёлка Алексеевск. Что стало причиной столкновения судов, пока не известна, по факту случившегося организована проверка.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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