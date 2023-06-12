На реке Лене столкнулись два танкера, разлилось топливо

На реке Лене в Иркутской области столкнулись два танкера, в результате чего в воду попал бензин из повреждённой цистерны. По факту случившегося организована проверка, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

"Братским следственным отделом проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в районе посёлка Алексеевска. Как рассказали в ведомстве, столкнулись ТР-901 и ТР-900 "Ерофей Хабаровск". Первый находился на ремонте, а второй перевозил свыше 830 тонн нефти. Причина столкновения судов пока неизвестна.