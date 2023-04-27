В Японии вынесли приговор моряку с российского траулера "Амур"

В Японии вынесли приговор третьему помощнику капитана траулера "Амур" Павлу Добрянскому — он приговорён к трём годам тюрьмы, но с отсрочкой на пять лет. Такое решение вынес окружной суд Асахикавы.

Как рассказал РИА "Новости" адвокат Добрянского Нориаки Накамура, это означает, что его подзащитный, хоть и признан виновным, за решётку отправлен не будет. Он попадёт туда только в случае повторного правонарушения. Новый срок добавят к тому, что определён сегодня. То есть по сути, речь идёт об аналоге российского условного наказания.