В Японии вынесли приговор моряку с российского траулера "Амур"
В Японии дали три года тюрьмы помощнику капитана траулера "Амур"
В Японии вынесли приговор третьему помощнику капитана траулера "Амур" Павлу Добрянскому — он приговорён к трём годам тюрьмы, но с отсрочкой на пять лет. Такое решение вынес окружной суд Асахикавы.
Как рассказал РИА "Новости" адвокат Добрянского Нориаки Накамура, это означает, что его подзащитный, хоть и признан виновным, за решётку отправлен не будет. Он попадёт туда только в случае повторного правонарушения. Новый срок добавят к тому, что определён сегодня. То есть по сути, речь идёт об аналоге российского условного наказания.
Добрянский проходил в деле по уголовным статьям о халатности и ненадлежащем управлении судном. Прокуратура просила для него 3,5 года лишения свободы.
Напомним, в мае 2021 года траулер "Амур" столкнулся с японской шхуной в 23 километрах от острова Хоккайдо. Погибло три рыбака — все с японского судна. Траулер отбуксировали в порт Момбецу. По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, японская шхуна двигалась в условиях плохой видимости без звуковых сигналов, что, вероятно, и привело к трагедии.
Траулер "Амур". Кадр из видео © Kyodo