На месте столкновения танкеров в Приангарье введён режим ЧС

В Киренском районе Иркутской области, где на реке Лене столкнулось два танкера, введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев и опубликовал кадры с места происшествия.

На реке Лене в Иркутской области столкнулось два танкера, в результате чего в воду попал бензин из повреждённой цистерны. Видео © t.me / #кобзевнасвязи

Кобзев напомнил, что один из танкеров — ТР-901 — в данный момент находится на ремонте. Второй — "Ерофей Хабаров" — перевозил 832 тонны бензина. В результате столкновения была повреждена одна из его ёмкостей, в которой было 138 тонн топлива. После происшествия оно стало выливаться в воду. Точный объём нефтепродуктов, попавших в реку, пока не известен.

Экипаж судна среагировал на столкновение оперативно: он сразу же приступил к перекачке бензина в неповрежденную ёмкость. Вокруг танкера было установлено боновое ограждение. Также использовали около 300 килограммов сорбента, уточнил Кобзев.

"В районе введён режим чрезвычайной ситуации. Есть запас сорбента и боновых заграждений. Ситуацию осложняет тот факт, что река — судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населённые пункты. Местные власти проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки", — сообщил губернатор.