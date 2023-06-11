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11 июня, 14:25

В Египте яхта сгорела во время катания британских туристов

На туристической яхте в Красном море у берегов Египта произошёл пожар

Туристическая яхта загорелась в Красном море у берегов Египта. Об этом сообщает местный телеканал Sada El-Balad.

Пожар на туристическом судне в Красном море. Видео © Twitter / alnaif55555

Известно, что в момент пожара, который произошёл неподалёку от курорта Марса-эль-Алам, на судне с говорящим названием "Ураган" находились 29 человек, в том числе 12 британских туристов. На место оперативно прибыли службы спасения и доставили отдыхающих и членов команды на берег.

При этом, по данным Al Arabiya, как минимум трое британцев числятся пропавшими без вести. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причины возгорания.

Один человек погиб в результате пожара на буксире в ХМАО

Один человек погиб в результате пожара на буксире в ХМАО

Это уже не первое туристическое ЧП, произошедшее в Египте. На днях на пляже Хургады акула напала на одного из отдыхающих. Её жертвой оказался 23-летний россиянин. Сначала опасный хищник откусил несчастному ногу, а затем потащил на дно. При этом находившейся с ним девушке удалось спастись. Саму акулу поймали и передали на обследование. Купаться на этом участке побережья пока запрещено.

Обложка ©

Twitter / alnaif55555

Николь Вербер
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