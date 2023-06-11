В Египте яхта сгорела во время катания британских туристов

Туристическая яхта загорелась в Красном море у берегов Египта. Об этом сообщает местный телеканал Sada El-Balad .

Известно, что в момент пожара, который произошёл неподалёку от курорта Марса-эль-Алам, на судне с говорящим названием "Ураган" находились 29 человек, в том числе 12 британских туристов. На место оперативно прибыли службы спасения и доставили отдыхающих и членов команды на берег.