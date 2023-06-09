Напавшую на россиянина акулу в Египте передали на обследование
Акула, напавшая на россиянина в Хургаде, поймана и передана специалистам. Это подтвердило Министерство окружающей среды Египта в соцсети.
Хищницу обследуют на предмет "определения причин её аномального поведения". Также эксперты планируют установить, эта ли акула явилась причиной предыдущих несчастных случаев.
Ранее Лайф сообщал, что акула утащила туриста под воду на пляже популярного курорта в Египте. Хищник напал на купавшуюся пару у берегов отеля Dream Beach, но девушка смогла выплыть, а мужчина — нет. По словам одной из туристок, сначала акула откусила 23-летнему россиянину Владимиру Попову ногу, а потом унесла его полностью под воду. Акулу-убийцу в результате выловили, но купаться там запрещено: кровь может привлечь новых хищниц.
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