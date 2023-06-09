Регион

Уведомления отключены

8 июня, 21:20

Напавшую на россиянина акулу в Египте передали на обследование

Акула, напавшая на россиянина в Хургаде, поймана и передана специалистам. Это подтвердило Министерство окружающей среды Египта в соцсети.

Хищницу обследуют на предмет "определения причин её аномального поведения". Также эксперты планируют установить, эта ли акула явилась причиной предыдущих несчастных случаев.

Лайф публикует видео нападения акулы на туриста в Хургаде

Лайф публикует видео нападения акулы на туриста в Хургаде

Ранее Лайф сообщал, что акула утащила туриста под воду на пляже популярного курорта в Египте. Хищник напал на купавшуюся пару у берегов отеля Dream Beach, но девушка смогла выплыть, а мужчина — нет. По словам одной из туристок, сначала акула откусила 23-летнему россиянину Владимиру Попову ногу, а потом унесла его полностью под воду. Акулу-убийцу в результате выловили, но купаться там запрещено: кровь может привлечь новых хищниц.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Египет
  • Общество
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров