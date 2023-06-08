Стала известна личность россиянина, погибшего при нападении акулы в Египте

Стала известна личность россиянина, который сегодня был растерзан акулой в Хургаде на глазах у десятков очевидцев. По данным Mash, погибший — 23-летний Владимир Попов. Он проживал в подмосковной Балашихе, работал иллюстратором и имел своё ИП.

Владимиру Попову было 23 года. Фото © Mash

В Египте он отдыхал со своей девушкой, которая сама чудом спаслась от морского хищника. По некоторым данным, с ним также отдыхал его отец.