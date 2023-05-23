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23 мая, 09:56

Один человек погиб в результате пожара на буксире в ХМАО

<p>Пожар на буксире в ХМАО. Обложка © <a href="https://vk.com/public217507277" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / МТУ Ространснадзора по УФО</p>

Пожар на буксире в ХМАО. Обложка © VK / МТУ Ространснадзора по УФО

Один человек погиб и ещё пятеро получили ожоги разной степени тяжести в ходе пожара на судне в ХМАО. Как сообщили в пресс-службе Ространснадзора по Уральскому федеральному округу, взрыв и последующее возгорание произошли на буксире РТ-377 во время ночной стоянки в районе посёлка Зенково.

В ходе тушения огня береговыми пожарными расчётами он потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега Оби. Ведомство начало проверку, судно принадлежало компании "Нефтеюганский речной порт".

Буксир после тушения пожара. Фото © VK / МТУ Ространснадзора по УФО

Буксир после тушения пожара. Фото © VK / МТУ Ространснадзора по УФО

"Сотрудники Ространснадзора на месте происшествия координируют свою работу с представителями правоохранительных органов и прокуратуры в рамках своих полномочий", говорится в опубликованном сообщении.

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Матвей Константинов
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