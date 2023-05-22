Бабушка, дедушка и двое внучек погибли при пожаре в Пермском крае

Возгорание в частном жилом доме по улице Красной произошло поздним вечером 21 мая. После тушения были обнаружены тела мужчины и женщины 56 и 53 лет и их внучек пяти и семи лет. Расследование идёт по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".