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22 мая, 05:01

Бабушка, дедушка и двое внучек погибли при пожаре в Пермском крае

Четверо жителей села Фоки, включая двух детей, погибли при пожаре в частном доме. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление Следственного комитета по Пермскому краю.

Возгорание в частном жилом доме по улице Красной произошло поздним вечером 21 мая. После тушения были обнаружены тела мужчины и женщины 56 и 53 лет и их внучек пяти и семи лет. Расследование идёт по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме Якутска

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме Якутска

Ранее Лайф рассказывал, что в Свердловской области нашли мёртвым мальчика, пропавшего после пожара. Поисками ребёнка с 19 мая занимались волонтёры. Также они работали в соседней Тюменской области.

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СУ СКР по Пермскому краю

Артур Лапсаков
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