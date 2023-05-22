Бабушка, дедушка и двое внучек погибли при пожаре в Пермском крае
Четверо жителей села Фоки, включая двух детей, погибли при пожаре в частном доме. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление Следственного комитета по Пермскому краю.
Возгорание в частном жилом доме по улице Красной произошло поздним вечером 21 мая. После тушения были обнаружены тела мужчины и женщины 56 и 53 лет и их внучек пяти и семи лет. Расследование идёт по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Ранее Лайф рассказывал, что в Свердловской области нашли мёртвым мальчика, пропавшего после пожара. Поисками ребёнка с 19 мая занимались волонтёры. Также они работали в соседней Тюменской области.