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21 мая, 23:29

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме Якутска

Тела четверых погибших обнаружили спасатели на месте пожара в двухэтажном жилом доме в Якутске. Об этом сообщает Управление МЧС по Якутии.

Сообщение о возгорании на улице Пионерской поступило в 00:25 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения горела квартира на первом этаже. Всего огонь повредил две квартиры на площади 50 квадратных метров.

Тела троих человек с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире в Якутске

Тела троих человек с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире в Якутске

Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно. Всего к тушению привлекались 71 человек и 17 единиц техники. На месте пожара работает следственно-оперативная группа, личности погибших устанавливаютcя.

Ранее Лайф рассказывал, что мать и семилетняя дочь погибли из-за загоревшегося холодильника под Омском. Муж в это время был на вахте.

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ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)

Артур Лапсаков
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