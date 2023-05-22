Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме Якутска

Тела четверых погибших обнаружили спасатели на месте пожара в двухэтажном жилом доме в Якутске. Об этом сообщает Управление МЧС по Якутии.

Сообщение о возгорании на улице Пионерской поступило в 00:25 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения горела квартира на первом этаже. Всего огонь повредил две квартиры на площади 50 квадратных метров.